حفتر يواصل القصّف العشوائي على الأحياء السكنيّة في طرابلس

تواصل قوات خليفة حفتر الاعتداء المتكرر على العاصمة طرابلس مستهدف بقصف صاروخي ومدفعي عدداً من المناطق السكنية بمنطقتي الهضبة وأبوسليم.

وذكرت مصادر إعلامية صباح اليوم الأحد، أن قوات حفتر استهدفت مناطق سكنية في منطقة الهضبة، وابوسليم ومنطقة الفرناج جنوبي العاصمة طرابلس ما تسبب بأضرار في الأرواح و ممتلكات المواطنين.

ويذكر بأن قوات حفتر استهدفت بصواريخ غراد، أمس السبت المبيت الجامعي الذي تقيم فيه العائلات النازحة بمنطقة الفرناج خلف عدد من القتلى والجرحى.

وكان الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو، قد أكد الجمعة استهداف سلاح الجو لحافلة عسكرية تقل عددا من عناصر قوات حفتر في الطريق بين تينيناي وبني وليد، كانوا في طريقهم لدعم قوات خليفة حفتر في عدوانها على طرابلس.

ومنذ أبريل الماضي، تشن قوات حفتر هجمات بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.