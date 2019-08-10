«حفتر» يُوقف العمليات القتالية لقواته استجابة لهدنة عيد الأضحى

«»أعلن خليفة حفتر، السبت، وقف جميع العمليات القتالية في ضواحي العاصمة طرابلس، استجابة للهدنة الإنسانية التي دعا إليها المبعوث الأممي غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، أوضح من خلاله أن وقف العمليات القتالية لقواتهم يبدأ اعتبارًا من السبت وحتى ظهر الاثنين المقبل.

يأتي ذلك في حين أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، قبوله بالهدنة الإنسانية خلال أيام العيد.

وأوضح المجلس في بيان، أن موافقته على الهدنة جاءت تعظيمًا لشعائر الله في هذه الأيام المباركة، وحرصا منه على تخفيف معاناة المواطنين، وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين، ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء، بحسب البيان.

هذا واشترط المجلس الرئاسي قبولها بالهدنة وفق الضوابط التالية: