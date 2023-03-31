حفر الموت في ترهونة.. تكشف هوية 4 ضحايا جدد

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هوية 4 جثث جديدة كانت قد انتشلت في وقت سابق من المقابر الجماعية في المدينة، وفق ما أعلنته.

وأفادت الرابطة، عبر حسابها على فيس بوك، بأن التعرف على هوية الجثامين جاء بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية إثر انتشالها من المقابر الجماعية بالمدينة، وفق قولها.

وأضافت الرابطة بأن الضحايا كانوا قد غيبوا قسريا في فترات سابقة من قبل مليشيا الكاني في مناطق نفوذها بترهونة وغرب طرابلس «خلة الفرجان، قصر بن غشير».

الجدير بالذكر أنّ عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بلغ 242 حالة، وفق ما أفادت به الهيئة.