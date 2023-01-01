حفر الموت في سرت.. تنفث 18 جثة مجهولة الهوية الأسبوع الماضي

أفاد مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري بانتشال 18 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة السبعة في سرت الأسبوع الماضي.

وأوضح الجعفري في تصريح لـ «عين ليبيا» أنّه جرى نثل الجثث مستشفى ابن سيناء بالمدينة وأخذ عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، وقامت الفرق المختصة بدفنها.

وتابع مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنّه جرى نقل العينات إلى مختبرات الهيئة للتعرف على هويتها، وذلك تحت إشراف نيابة سرت الجزئية.