بعثة ليبيا في جنيف تُقيم حفل استقبال رفيع المستوى

أقيم في مدينة جنيف حفل استقبال دبلوماسي رفيع المستوى بدعوة من وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، والسفيرة لمياء أبوسدرة، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بمناسبة عرض دولة ليبيا لتقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويعد هذا الحدث محطة مهمة تُعقد مرة كل 4 سنوات ونصف، لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشهد الحفل سابقة فريدة في الوسط الدبلوماسي متعدد الأطراف بمدينة جنيف، تمثلت في حضور ومشاركة أكثر من مائة سفير ومندوب دائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في مشهد يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها ليبيا في الأوساط الدبلوماسية الدولية، خصوصًا عقب تقديمها لإحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي أبرزت الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا الحفل ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأداء الدبلوماسي الليبي وتوسيع قنوات التواصل الفعّال مع المجتمع الدولي، في إطار سياسة الانفتاح والتعاون المتوازن التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية، بما يُبرز صورة ليبيا كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية وتسعى لترسيخ سيادة القانون والمؤسسات.

كما شكّل الحفل فرصة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول أبرز محاور التقرير الوطني، واستعراض الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ليبيا في مجالات الحقوق والحريات، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود الليبية والتزامها بمسار التطوير المؤسسي والحكم الرشيد، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة المتبادلة.