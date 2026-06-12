حفل افتتاحي مبهر لكأس العالم 2026.. بطولة تكسر كل القواعد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات اللافتة قبل انطلاق كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، في نسخة توصف بأنها الأوسع في تاريخ البطولة.

وتصدّر المكسيكي خيلبرتو مورا قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في المونديال بعمر 17 عاماً و240 يوماً، يليه التشيكي هوغو سوخوريك، ثم السنغالي إبراهيم مبايي، والمصري حمزة عبد الكريم، والسنغالي بارا سابوكو ندياي، في مؤشر واضح على تصاعد حضور المواهب الشابة في النسخة المقبلة.

في المقابل، يتصدر الحارس الاسكتلندي كريغ غوردون قائمة أكبر اللاعبين سناً بعمر 43 عاماً و162 يوماً، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمكسيكي غييرمو أوتشوا، والكرواتي لوكا مودريتش، والبوسني إدين دجيكو، ما يعكس استمرار حضور الخبرة في أعلى مستويات المنافسة.

وعلى مستوى المدربين، جاء الألماني يوليان ناغلسمان كأصغر مدرب في البطولة بعمر 38 عاماً و323 يوماً، يليه عدد من المدربين الشباب من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يتصدر الهولندي ديك أدفوكات قائمة أكبر المدربين سناً بعمر 78 عاماً و257 يوماً، في مشهد يعكس تنوعاً لافتاً بين الأجيال التدريبية.

وتظهر الإحصائيات استمرار الهيمنة الأوروبية على البطولة، إذ تضم القائمة النهائية 200 لاعب ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 16 في المئة من إجمالي المشاركين، يليه الدوري الألماني ثم الإسباني والفرنسي، بينما يحتل الدوري الإيطالي والسعودي مراكز متقدمة أيضاً في حجم التمثيل.

وعلى مستوى القارات، يمثل اللاعبون المنتمون إلى الأندية الأوروبية النسبة الأكبر بواقع 856 لاعباً، أي ما يعادل 68.6 في المئة من إجمالي المشاركين، مقابل نسب أقل لبقية الاتحادات القارية، ما يعكس استمرار تأثير الكرة الأوروبية على الساحة العالمية.

كما يتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في المونديال بـ19 لاعباً، متقدماً على بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، فيما يظهر عدد من الأندية الكبرى الأخرى بقوة في القائمة النهائية.

أما من حيث متوسط الأعمار، فيعد منتخب كوت ديفوار الأصغر بمتوسط 25.8 عاماً، بينما يمتلك منتخب بنما أكبر معدل أعمار بمتوسط 30.4 عاماً، في حين يبلغ متوسط أعمار جميع اللاعبين المشاركين في البطولة 27.9 عاماً.

هذا وانطلقت مساء الخميس فعاليات بطولة كأس العالم 2026 بحفل افتتاحي ضخم احتضنه ملعب «أزتيكا» الأسطوري في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إيذاناً ببداية النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى العالمية وكرة القدم.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ نحو 80 ألف متفرج، حيث تصدرت النجمة الكولومبية شاكيرا المشهد الفني بتقديمها العرض الختامي، بمشاركة الفنان النيجيري بورنا بوي، في أداء جمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس، مع تقديم الأغنية الرسمية للبطولة «Day Day».

وتعود شاكيرا إلى أجواء المونديال بعد 16 عاماً من تألقها في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا عبر أغنيتها الشهيرة «واكا واكا»، لتؤكد مجدداً حضورها كأحد أبرز رموز العروض الموسيقية المرتبطة بالبطولة العالمية.

وافتُتح الحفل بلوحة فنية ضخمة جسدت عناصر من التراث المكسيكي، حيث ظهر راقصون بملابس مستوحاة من ثقافات السكان الأصليين، مزينة بالريش والألوان التقليدية، وسط إيقاعات الطبول، في مشهد جسّد الهوية الثقافية للبلد المضيف.

وتناوب على المسرح عدد من نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية، من بينهم فرقة «مانا» المكسيكية، والفنان الفنزويلي داني أوشن، وفرقة «لوس أنخليس أسوليس»، إلى جانب نجم الريغيتون الكولومبي جيه بالفين، والمغنية الإسبانية-المكسيكية بيليندا، في عرض موسيقي متنوع عكس الطابع العالمي للحدث.

وتحمل نسخة 2026 طابعاً تاريخياً غير مسبوق، إذ تُقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، مع اعتماد نظام حفلات افتتاحية متعددة، بحيث تنظم كل دولة احتفالها الخاص بالتزامن مع خوض منتخبها أولى مبارياته في البطولة.

وعقب انتهاء الحفل في مكسيكو سيتي، افتتح المنتخب المكسيكي مشواره في البطولة بمواجهة جنوب إفريقيا على أرضه وبين جماهيره، في أولى مباريات النسخة الجديدة من المونديال.

وتتواصل الاحتفالات العالمية في الأيام التالية، حيث تستضيف كندا حفلها الافتتاحي في مدينة تورونتو بالتزامن مع مباراة منتخبها أمام البوسنة والهرسك، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم مايكل بوبليه وأليسيا كارا وآلانيس موريسيت ونورا فتحي.

أما الولايات المتحدة، فستقيم احتفالها الخاص في ملعب «سوفي» بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا قبل مواجهة منتخبها أمام باراغواي، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم كاتي بيري وليزا وأنيتا وفيوتشر وريما وتايلا.

ويُعد مونديال 2026 النسخة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تُقام في ثلاث دول، ما يمنحه طابعاً تنظيمياً وثقافياً غير مسبوق، ويعكس توسع البطولة إلى نطاق عالمي أوسع.

ويجمع الحدث بين الرياضة والترفيه والثقافة، في محاولة لتعزيز الطابع الجماهيري للبطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم، وسط توقعات بأن يشهد متابعة قياسية عالمياً.