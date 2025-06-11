حفل زفاف نجل نتنياهو يتصدر المشهد.. إغلاق المجال الجوي ومظاهر أمنية مكثفة

في خطوة استثنائية غير معتادة، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي بالكامل فوق مزرعة رونيت في وسط إسرائيل، وذلك خلال حفل زفاف أفنير نتنياهو، الابن الأصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المقرر يوم الإثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الصحيفة، سيستمر الإغلاق الجوي، الذي سيشمل دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول موقع الحفل، لمدة 10 ساعات متواصلة من الساعة 4 عصراً وحتى الثانية صباحاً، مع استثناء مروحيات الشرطة فقط.

وذكرت الصحيفة أن قرار الإغلاق جاء بناءً على طلب أمني وافقت عليه السلطات المختصة، في ظل مخاوف من أي تهديدات محتملة خلال الفعالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توترات أمنية متصاعدة، خصوصاً وأن مزرعة رونيت تقع قرب مطار هرتسليا، مما يجعل القرار غير اعتيادي، ويعكس مدى الحذر الشديد الذي يتعامل به جهاز الأمن مع حفل عائلة نتنياهو.

يشار إلى أن حفل الزفاف تأجل العام الماضي بسبب مخاوف أمنية لدى رئيس الوزراء، خاصة بعد حادثة استهداف طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني لمنزل نتنياهو في قيسارية، حينما أصابت نافذة غرفة وتسببت بأضرار مادية، رغم عدم تواجد أحد في المنزل وقتها.

ولم تقتصر الأوضاع على الإجراءات الأمنية فقط، فقد شهد العام الماضي أيضاً مظاهرات معارضة للحكومة، حيث احتشد مئات المتظاهرين خارج حفل خطوبة أفنير نتنياهو في منزل العروس أميت يارديني، وسط حضور من أسرة رئيس الوزراء.