حقائق صادمة.. هذه الأمراض تصيب الرجال بشراسة تفوق النساء

كشفت دراسة علمية حديثة أن احتمالات الوفاة بسبب الإصابة بضغط الدم والسكري والإيدز تتزايد بشكل أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء، على الرغم من تساوي فرص الإصابة بهذه الأمراض بين الجنسين.

وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية الطبية PLoS ضرورة بذل المزيد من الجهود لتشجيع الرجال على الانخراط في برامج الرعاية الصحية والطب الوقائي.

وتقول الباحثة أنجيلا تشانج المتخصصة في مجال الصحة العامة بجامعة جنوب، إنه لا بد من إدراك أن هناك فروقاً بين الجنسين فيما يتعلق بقضايا الرعاية الصحية والعلاج بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الفروق تظهر في جميع مناحي الصحة مثل تزايد معدلات التدخين لدى الرجال وارتفاع نسبة السمنة لدى النساء على سبيل المثال.

وفي إطار الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من قواعد بيانات عالمية للرعاية الصحية والعلاج لتحديد الاختلافات بين الرجل والمرأة في قضايا الصحة.

وأظهرت الدراسة أن الرجال والنساء يحصلون على أشكال مختلفة من الرعاية الصحية في حالات الإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري والإيدز في دول مختلفة، كما أن العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة بهذه الأمراض تختلف بين الجنسين.

وأوضح الباحثون أن الرجال يدخنون أكثر من النساء في 86% من الدول، علماً أن التدخين يعد من المسببات الأساسية للإصابة بضغط الدم، في حين أن معدلات السمنة تتزايد لدى النساء مقارنة بالرجال في 65% من الدول.

وأكد الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية أن “هذه البيانات تظهر أن الحالة الصحية تختلف بين الرجال والنساء من حيث العوامل المسببة للأمراض، وكذلك شكل الرعاية الصحية التي يحصل عليها كل من الجنسين، وتجاربهم في التعامل مع برامج الرعاية الصحية.”