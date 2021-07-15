حقاً كل دولة ورجالها!

في وطني اليوم كل النواميس مقلوبة، فالباطل معلن ومؤيد والحق متوارى ومقيد.

في وطني اليوم الحضوة للأفاقين والمارقين والاستحقار للخلوقين الملتزمين.

في وطني اليوم صار تهريب الوقود عملا بطوليا وتهريب البشر تجارة مباحة.

في ليبيا اليوم صار جمع المال من مصادره الحرام عملا مشروعا وشطارة مشكورة.

في ليبيا اليوم انحسرت القيم وتلاشت الضمائر فأضحى الممنوع مرغوبا محبذا والحرام حلالا.

في ليبيا اليوم تقهقر الصدق ليسود الكذب ووقف الغدر على انقاض الوفاء وارتقت الخيانة على الـمانة.

في ليبيا اليوم عالم جديد غريب من فجور وخمور وقصور وشرور وغرور!.

في ليبيا اليوم بشر آخر لم نعهده.. هو صنيعة هذه الفوضى يحمل ثقافة جديدة قلبت كل النواميس وتخطت المقاييس!!.

إما ان تكون منهم فتتنصل من انسانيتك ووطنيتك واما ان تكون ضدهم فلا مكان لك بينهم ويعلنون عليك الحرب جهارا!!.

إني أرى بشرا في المناصب يخربونها ويطمسون معالمها ويفتخرون بذلك دون وازع او رقيب…بشرا ليسوا من طينة البشر!! لا تملك الا ان تقول لهم ..حقا كل دولة ورجالها!!.

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