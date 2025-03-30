حقق فوزه الثالث.. «ريال مدريد» ينجو من فخّ «ليغانس»

انتزع فريق “ريال مدريد” فوزا صعبا من ضيفه “ليغانيس” بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة الفدم.

وخلال المباراة، “سجل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، هدفين للفريق الملكي في الدقيقتين (32 من ركلة جزاء، 76)، وتخللهما هدف، زميله الإنجليزي، جود بيلينغهام، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد، بينما سجل هدفي الضيوف كل من دييغو غارسيا كامبوس، ودانيال رابا، في الدقيقتين (34، 41) على الترتيب”.

وبذلك، “حقق فريق ريال مدريد انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” بنتيجة المواجهة المباشرة بينه وبين برشلونة، بينما تعرض نادي “ليغانيس” للهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة، وبقي في المركز الرابع الثامن عشر على سلم الترتيب”.

هدف ريال مدريد الثالث عن طريق كيليان مبابي

ريال مدريد 3 – 2 ليغانيس #ريال_مدريد_ليغانيس pic.twitter.com/Mzd6CKnNWq — الكلاسيكو | ElClasico (@clasico_arabi) March 29, 2025