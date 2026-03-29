حقل زلطن.. بداية صناعة النفط الليبية

بعد صدور قانون النفط الليبي لعام 1955 الذي نظم عمليات البحث والاستكشاف، شرعت ليبيا في أولى خطواتها نحو استثمار ثروتها النفطية، حيث أسفرت عمليات التنقيب عن اكتشاف حقل زلطن جنوب البريقة عام 1956، والذي أصبح أول حقل نفط رئيسي في البلاد.

ويُعد حقل زلطن نقطة الانطلاق لتطور صناعة النفط الليبية، حيث مهد الطريق أمام اكتشافات لاحقة شكلت العمود الفقري لاقتصاد ليبيا لعقود، وأسهمت في تحويل البلاد إلى أحد أبرز المنتجين في إفريقيا خلال القرن العشرين.

ويؤكد مكتب الإعلام والاتصال بوزارة النفط والغاز الليبية أن هذا الاكتشاف التاريخي يعكس أهمية التخطيط التشريعي والتنظيمي في تعزيز استغلال الموارد الطبيعية، ويشكل جزءًا من الإرث الصناعي الليبي في قطاع الطاقة.

قبل عام 1955، كانت ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الموارد الزراعية والصناعات التقليدية، ولم يكن لديها قطاع نفط منظم. صدور قانون النفط شكّل إطارًا قانونيًا واضحًا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في التنقيب، وهو ما أدى سريعًا لاكتشاف حقل زلطن، ومن ثم تطوير شبكة واسعة من الحقول النفطية في البلاد.