حقل نفط عربي ينافس أضخم الأحواض الأمريكية

حقق حقل نفط مصري نتائج مذهلة، من شأنها أن تضعه في مقارنة مع الحقول العالمية، لا سيما الأحواض الأمريكية.

وبحسب موقع “الطاقة” الإخباري، “تحضّر شركة “تاج أويل” الكندية (TAG Oil) لتطوير حقل بدر النفطي (BED-1) بالصحراء الغربية، لاستغلال ما يقرب من 532 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في “خزان أبورواش”.

وبحسب “منصة الطاقة” ومقرّها واشنطن، “تشمل خطة شركة “تاج أويل” الكندية لتطوير حقل بدر النفطي، حفر آبار أفقية قد تصل إلى 40 بئرًا، وتستهدف الخطة استغلال نحو 531.5 مليون برميل من الاحتياطيات المحتملة في “خزان أبورواش” بمنطقة “امتياز” حقل بدر النفطي، وفق تقديرات شركة آر بي إس إنرجي (RPS Energy)”.

ووفق المعلومات، “أتمّت “تاج أويل” الكندية عملية إكمال البئر الرأسية “بي إي دي 1-7” بنجاح، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية “تي 100″ بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر، بحسب البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة”.

و”تعتزم “تاج أويل” حفر ما بين 18 و20 بئرًا تكتمل بعملية معالجة التكسير متعددة المراحل، بمسافة 400 متر متاحة للحفر في الجزء الأوسط الشرقي من منطقة الامتياز، لتطوير احتياطيات محتملة تبلغ 178.3 مليون برميل، كما تخطط الشركة لآبار بطول يتراوح بين 800 و1000 متر، ومن المتوقع أن تنتج ما بين 960 برميلًا و1200 برميل من النفط يوميًا لكل بئر”.

ووفق الموقع، “ينتج “خزان أبورواش” أكثر من 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، مقارنةً بمتوسط 32 برميلًا من النفط يوميًا لكل 100 متر في آبار “إيغل فورد” بجنوب ولاية تكساس الأميركية، الذي يُعدّ من أكبر الأحواض العالمية”.

وبحسب الموقع، “يبلغ الإنتاج الأولي من آبار “إيغل فورد” نحو 740 برميلًا يوميًا من النفط بطول أفقي يصل إلى 2284 مترًا، أي 32 برميلًا يوميًا لكل 100 متر، وتنتج آبار “إيغل فورد” نحو 210 آلاف برميل في السنة الأولى لكل 10 آلاف قدم (نحو 3 آلاف متر) من الحفر الجانبي”.

ووفق المعلومات، “فإن “خزان أبورواش” بطول ألف متر لديه القدرة على الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 1200 برميل يوميًا، أي نحو 100 برميل من النفط يوميًا لكل 100 متر، استنادًا إلى معدلات بئر “تي 100″ الحالية”.

هذا “وبحلول أبريل 2023، حُفر أكثر من 27 ألف بئر أفقية في تكوين “إيغل فورد”، وحُفرت 33 بئرًا أفقية أخرى من آبار الحوض الأميركي شهريًا في عام 2023”.

و”الشركة الكندية “تاج أويل”، وقعت اتفاقية البحث والتنقيب واستخراج النفط من طبقة “ابورواش” في منطقة امتياز بدر1 مع شركة “بترول” الصحراء الغربية و”يبكو” المسوؤلة عن الحقل، ونجحت الشركة في حفر بئر رأسي “بي إي دي 1-7″، إذ تنتج أكثر من 1.25 برميلًا من النفط يوميًا لكل متر، كما أنهت الشركة عملية إكمال البئر الأفقية “تي 100″ بنجاح، إذ تنتج أكثر من برميل واحد من النفط يوميًا لكل متر” بحسب منصة الطاقة.

Sneak peek at some incredible drone footage from our 12-stage frack operation at the BED4-T100 well!



Stay tuned for more!#oilandgas pic.twitter.com/BIXHiDRqR0 — TAG Oil Ltd. (TSXV:TAO | OTCQX:TAOIF) (@tagoilltd) August 8, 2024