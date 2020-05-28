حقوقيون يُطالبون «السراج» بالخروج للإعلام

علمت «عين ليبيا» أن مجموعة من الحقوقيين وبعض أعضاء مؤسسات المجتمع المدني يعملون على توثيق جرائم مرتزقة شركة “فاغنر” الأمنية الروسية ومنها تلغيم منازل المدنيين.

وأوضحت مصادر لـ«عين ليبيا» بأن هذه المجموعة على استعداد لتقديم أدلتها وما توثقه إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كما طالب الحقوقيون وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن يخرج وبشكل عاجل في مؤتمر صحفي متلفز رفقة وزيري الداخلية والخارجية ووكيل وزارة الدفاع، وأن يُوجه كلمة للرأي العام المحلي والدولي، بشأن الأعمال الإجرامية التي قام بها المرتزقة الروس خاصة تلغيم منازل المدنيين الأبرياء، وكذلك لتطمين النازحين بالعودة لبيوتهم بعد التأكد من خلوها من الألغام.