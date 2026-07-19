حقيقة أزمة البنزين بمناطق الشرق.. البريقة تكشف الأرقام وتوضح ما يحدث

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن مخزون البنزين في المنطقة الشرقية يسجل مستويات مطمئنة، مشيرةً إلى عدم وجود أي أزمة تتعلق بإمدادات الوقود أو توافره في مختلف المناطق.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ تلقّت شبكة عين ليبيا نسخةً منه، أن الرصيد المتوافر في مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي يبلغ نحو 19 مليون لتر من البنزين، بينما يصل متوسط السحب اليومي إلى نحو 4.3 مليون لتر.

وأضافت أن المخزون مرشحٌ للارتفاع خلال الساعات المقبلة مع رسو ناقلة جديدة محمّلة بنحو 31.350 مليون لتر من البنزين، الأمر الذي يعزز مستويات التغطية ويضمن استمرار تلبية الطلب في المنطقة الشرقية.

وبيّنت شركة البريقة أن عمليات استلام الوقود وتخزينه وتوزيعه تُنفذ بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، مؤكدةً أن فرق التشغيل تواصل أداء مهامها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لضمان استمرار تزويد شركات التوزيع بالكميات المطلوبة.

وفي ما يتعلق بحالات الازدحام التي شهدتها بعض محطات الوقود في مدينة بنغازي، أوضحت الشركة أن تلك الازدحامات لا ترتبط بمخزون الوقود أو بتوافر البنزين لدى شركة البريقة، وإنما تعود إلى عوامل تشغيلية لدى بعض المحطات التابعة لشركات التوزيع، من بينها تأثير انقطاع التيار الكهربائي على عمليات الضخ والتزويد.

وجددت الشركة دعوتها إلى محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع بضرورة توفير مولدات كهربائية ذات قدرة مناسبة لتشغيل مضخات الوقود أثناء فترات انقطاع الكهرباء، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمة وتقليل الازدحام، لا سيما في ظل استقرار الإمدادات وتوافر الوقود.

وفي السياق ذاته، أشارت شركة البريقة إلى أن حركة نقل الوقود إلى المناطق الواقعة قبل مدينة درنة تأثرت بصورة مؤقتة نتيجة توقف بعض صهاريج النقل التابعة لشركات التوزيع، ما استدعى اتخاذ ترتيبات تشغيلية عاجلة بالتنسيق مع شركات التوزيع لتسيير صهاريج من مستودع رأس المنقار في بنغازي نحو المناطق الممتدة من العقورية مروراً بدرنة والقيقب والعزيزات.

وأكدت الشركة أن مستودع طبرق النفطي يواصل تزويد مدينة طبرق بالكامل باحتياجاتها من الوقود، بما يضمن استمرار الإمدادات وعدم تسجيل أي نقص في المحطات.

وشددت شركة البريقة لتسويق النفط على أن الإمدادات مستقرة والمخزون متوافر، مؤكدةً أن منظومة التشغيل تعمل بكامل جاهزيتها لضمان خدمة المواطنين في مختلف أنحاء ليبيا.