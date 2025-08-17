حقيقة الصورة المتداولة لـ«قوائم تحقق» في مراكز للاقتراع

أفادت منصة “فلتر” أن الصورة المتداولة عبر إحدى القنوات الإعلامية، والتي نُسبت إلى قوائم التحقق من بطاقات الناخبين في مركزين للاقتراع ببلدية سواني بن آدم، تُظهر توقيع شخص واحد على جميع القوائم، لا تمثل الوثائق الرسمية المعتمدة في العملية الانتخابية.

وبحسب ما أوضحته المنصة، فقد تواصل فريق التحقق مع مدير غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أشرف أحمودة، الذي أكد أن الورقة المنشورة تختلف عن النموذج المعتمد داخل محطات الاقتراع، مشيرًا إلى أن النماذج الأصلية تتضمن عنوانًا يوضح طبيعة الوثيقة، وهو ما لا يظهر في الصورة المتداولة.

وأكدت “فلتر” أن التحقق يُبيّن عدم مطابقة الوثيقة المتداولة للنماذج الرسمية المستخدمة في مراكز الاقتراع.