 حقيقة تأجيل موعد «كأس الأمم الإفريقية»!

وضّح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حقيقة تأجيل موعد نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وقال اتحاد “كاف”، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “التقارير حول كأس الأمم الإفريقية 2025 غير صحيحة”، مشيرا “إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية بالعام المقبل 2025، وسيصدر كاف بعد ذلك بيانا رسميا حول هذه المسألة”.

هذا وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نشرت تصريحا قيل إنه جاء على لسان فيرون أومبا، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي كرة القدم، أكد فيه أن “الاتحاد استقر على تأجيل كأس الأمم الإفريقية إلى أوائل 2026، بسبب تعارض المواعيد مع النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية”.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات مونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن في فبراير الفائت أن “الموعد المقترح في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس 2025”.