حق التظاهر مكفول.. تحذير أمني من المساس بـ«مؤسسة النفط»

أكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أن التظاهر السلمي حق يكفله القانون لجميع المواطنين، مشددًا على حرصه على احترام هذا الحق وحمايته، شرط الالتزام بالأطر القانونية وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو تعريضها للخطر.

وأوضح الجهاز في بيان له أنه، وبناءً على تكليفه بتأمين مقر المؤسسة الوطنية للنفط، يحذر من أي محاولة للمساس بالمبنى أو إلحاق الضرر به، باعتباره مرفقًا عامًا وملكًا لجميع أبناء الشعب الليبي.

وشدد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق على أن رجال الشرطة سيتعاملون بكل حزم وقوة وفق أحكام القانون مع أي محاولة للاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط أو الإخلال بأمنها أو تهديد سلامة العاملين فيها.

وأكد الجهاز أن حماية مقدرات الدولة وصون المصلحة العامة والحفاظ على سلامة المنشآت العامة تأتي ضمن مسؤولياته الأمنية، خاصة ما يتعلق بالمرافق الحيوية التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الإجراءات الأمنية المتعلقة بتأمين المرافق العامة والحيوية، ومن بينها مقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين حماية حق المواطنين في التعبير السلمي والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة وضمان استمرار عمل المؤسسات.