حكماء بني وليد يُؤكدون استعدادهم لفتح مكتب لحراك 17 فبراير في المدينة

أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان بني وليد وعدد من أعضاء المجلس، استعدادهم لفتح مكتب لحراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون في مدينة بني وليد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس برئاسة الشيخ جبريل لابه رئيس مجلس حكماء و أعيان بني وليد، إلى مقر الحراك في مدينة مصراتة،

وعُقِد لقاء خلال الزيارة تم خلاله مناقشة عمل الحراك منذ تأسيسه وحتى الآن، وتطرق الوفد الزائر إلى حجم الفساد القائم في مفاصل الدولة وعن توافقهم مع أهداف الحراك لمحاربة الفساد والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية عبر حكومة موحدة تخرج بالبلاد إلى انتخابات نزيهة.

كما أبدى الوفد استعداده للتعاون مع الحراك في جميع المجالات للقضاء على الفساد ولبناء دولة موحدة تحكمها سيادة القانون.

وتطلّع الوفد إلى إمكانية توسيع الحراك جغرافيا وفتح مكاتب في المدن الليبية لإتاحة الفرصة لكل الوطنيين في كافة المدن للمشاركة في محاربة الفساد والإصلاح.