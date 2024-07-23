«حكماء جنزور» يؤكدون دعمهم لقرار «الأعلى للدولة» برفض الميزانية العامة

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، عددا من أعيان وحكماء مدينة جنزور، بمقر المجلس.

وأكد وفد الأعيان والحكماء دعمهم لقرار المجلس الأعلى للدولة برفض الميزانية العامة لسنة 2024م التي أقرها مجلس النواب.

كما تم إطلاع الرئيس على جهودهم المبذولة في ملف المصالحة الوطنية، وإرساء العدالة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بجهود أهلية والتعاون مع الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، التقي رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور عبدالعزيز حريبة رفقة عدد من أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع المستشارة السياسية بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكوليت بايكر، بمقر ديوان المجلس بطرابلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة مستجدات العملية السياسية الليبية والجهود المبذولة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي، وذلك من خلال حث الأطراف الليبية للتوافق.كما تطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الشأن السياسي الليبي.