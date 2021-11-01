حكماء وأعيان الكفرة يُطالبون بإشراكهم في مشروع المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة الكفرة.«»

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث الأوضاع في واحة الكفرة، وسُبل تقديم الدعم اللازم، وتخفيف معاناة المواطنين بالمنطقة في كافة المجالات.

وناقش اللقاء الاهتمام بالبنية التحتية للمدينة، والعمل على توفير كل الخدمات الأساسية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الاهتمام بكل المدن والمناطق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة الاهتمام بواحة الكفرة، باعتبارها من أهم المناطق الحدودية الليبية، مؤكدا أنه سيتابع مع الجهات التنفيذية المعنية وفق اختصاصاتها، سرعة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لها، لحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

وأشاد حكماء وأعيان الكفرة، بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مطالبين بإشراكهم في هذا المشروع الوطني للم شمل الليبيين، وعبور المرحلة نحو الاستقرار والسلام، وفق قولهم.