حكماء وأعيان بعض المناطق الليبية يؤكدون رفضهم العودة للحكم الاستبدادي العسكري

قامت لجنة الطوارئ بعقد اجتماع ضم عدد من الحكماء والأعيان والمشائخ بكل من المنطقة الوسطى، وطرابلس، ومناطق الساحل والجبل، وذلك في إطار تواصل اللجنة مع كافة المكونات الاجتماعية.

حيث تناول الاجتماع الوضع الراهن في البلاد، وآليات تجاوز المختنقات الخدمية، والسياسية، والاجتماعية، والأمنية.

كما قدمت اللجنة إحاطة بالإعمال التي قامت بها في إطار حل الكثير من المختنقات، وأهم التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي تتطلب تكاثف جميع المكونات لأجل تجاوزها.

هذا وأكد الحاضرون من أعيان، ومشائخ، وحكماء، على دعمهم لوحدة ليبيا، وتأكيدهم على الثوابت الوطنية التي تأتي في مقدمتها سيادة البلاد، ورفض العودة للحكم الاستبدادي العسكري، وأحقية الليبيين في حياة حرة كريمة في ظل دولة المؤسسات، وسيادة القانون.

من جهة أخرى أعرب الحاضرون على ضرورة مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورفض العدوان على العاصمة، الذي لم يخلف إلا الدمار والدماء، وأكدوا على دعم مبادرة الرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة الليبية.