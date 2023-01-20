حكماء وأعيان طرابلس يطالبون الحكومة بعد تحويل احتفالات فبراير إلى مهرجان غنائي

طالب مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى حكومة الوحدة الوطنية بعدم جعل احتفالية 17 فبراير مهرجانا غنائيا وبابا للفساد خلافا للسنة الماضية.

وتوجّه حكماء وأعيان طرابلس لحكومة الوحدة قائلين «وعدتم بإعلام الشعب عن المبالغ التي صرفت خلال السنة الماضية وكيف صرفت ولم نسمع بما وعدتم به حتى الآن».

وأضاف حكماء وأعيان طرابلس أنّ الأموال التي ستصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب الليبي يجب أن تصرف في الأوجه التي لا تخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا الليبية المحافظة

وتابع حكماء وأعيان طرابلس أنّ المبالغ التي ستدفع على الاحتفال فلتدفع للبلديات للرفع من معاناة اللمواطنين ولإصلاح البنية التحتية المتهالكة.