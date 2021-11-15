حكماء وأعيان مدن بالمنطقة الغربية يرفضون ترشح سيف وحفتر للانتخابات

رفض مجالس وحكماء وأعيان، الزاوية ومصراتة ومسلاتة والخمس، ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر، الانتخابات الرئاسية كونهما متّهمان بارتكاب جرائم بحق الليبيين، وفق قولهم

مجالس وحكماء المدن الأربعة، رفضوا في بيانات منفصلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قاعدة دستورية توافقية.

وطالب حكماء وأعيان المدن الأربعة، بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة للفصل في الطعون الدستورية في القوانين الانتخابية.

وشدّد حكماء وأعيان المدن الأربعة، إلى إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق معايير النزاهة والحيادية، التي تضمن أداء مهامها في العملية الانتخابية بشكل نزيه، بحسب قولهم.