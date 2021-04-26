حكماء وأعيان مرزق يدعو إلى تسريع تأمين الحدود مع تشاد

دعا مجلس حكماء وأعيان في مدينة مرزق، إلى تسريع تأمين الحدود الجنوبية مع الجارة تشاد، التي تشهد توترا منذ الثلاثاء الماضي، عقب مقتل رئيسها إدريس ديبي، خلال اشتباكات مع المتمردين شمالي البلاد، ونزوح الآلاف من التشاديين إلى جنوبي ليبيا.

وقال مجلس حكماء وأعيان مدينة مرزق في بيان له، إنه سبق وأن حذر من نزوح التشاديين الذي بات واقعا على الأرض فقد بدأت أفواج النزوح إلى مناطق أم الأرانب ومدينة مرزق.

من جانبه، قال رئيس مجلس حكماء وأعيان مرزق الشيخ سليمان أبو الخيرات: “نطالب الحكومة والمجلس الرئاسي بسرعة تأمين الحدود الجنوبية مع دولة تشاد بعد التطورات الأخيرة فيها، وحماية الجنوب الليبي”.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أبو الخيرات قوله: “عقب التوترات التي شهدتها دولة تشاد، نزح آلاف من مواطني تشاد إلى مدينة مرزق ومنطقة أم الأرانب باعتبارها الأقرب لهم”.

وأشار إلى أن “النازحين من تشاد يدخلون إلى ليبيا بالتعاون مع بعض القبائل”.