حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة مرتكبي واقعات فساد في فرع “المصرف التجاري الوطني- الظهرة”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة ستة موظفين خَولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ مليون وسبعة عشر ألف دينار مكن موظفة سابعة من الاستيلاء على المبلغ.”

وتابع البيان، “فقضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بخمسة منهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ وأنزلت بالمحكوم عليها السادسة عقوبة الحبس مدة سنتين مع الشغل؛ وألزمت كل واحد من المحكوم عليهم دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً”.