حكم ثالث بإيقاف قرار «عقيلة صالح» بفرض ضريبة على الدولار

أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكما بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي.

وقبلت الطعن المقدم من المحامية غالية الشين في قرار المصرف المركزي بفرض ضريبة على سعر الصرف، وحكمت بوقف تنفيذه.

وبحسب ما جاء في نص الحكم، فإن رئيس مجلس النواب لا يملك وحده إصدار قرار كهذا من غير مجلس النواب مجتمعًا.

وأشار حكم المحكمة إلى من اقترح فرض الرسم أو الضريبة هو شخص لا يحمل صفة لأنه مقال من منصبه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، بحسب نص الحكم.

وكانت محكمة استئناف مصراتة، قد أصدرت اليوم الخميس أمرا قضائيا بوقف “مؤقت” لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، إلى حين الفصل في الموضوع.

وصدر حكم مماثل أمس الاربعاء، من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.