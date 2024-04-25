حكم ثاني ببطلان قرار «عقيلة صالح» بفرض ضريبة على الدولار

أصدرت محكمة استئناف مصراتة اليوم الخميس أمرا قضائيا بوقف “موقت” لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” فرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع.

وبحسب صفحتها في “فيسبوك” قضت المحكمة في الطعن رقم (2024/52) المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ـ مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة حكمها بإيقاف تنفيذ القرار، وقبول الطعن شكلاً ووقف القرار موقتا إلى حين الفصل في الموضوع وذلك في الشق المستعجل.

وصدر حكم مماثل أمس الاربعاء، من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

صدر اليوم الخميس الموافق 25/4/2024م حكم من محكمة استئناف مصراتة الدائرة الإدارية الأولى في الدعوى رقم 52/2024م، بشأن إيقاف القرار رقم 15/2024م الذي أصدره رئيس مجلس النواب الليبي بخصوص فرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي. تم النشر بواسطة ‏تك يحرق كل شي‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠٢٤