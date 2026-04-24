حكم رادع.. الإعدام لثلاثة مدانين في قضية قتل «مروّعة»

قضت دائرة جنايات بني وليد، في آخر جلساتها، بإدانة ثلاثة متهمين على خلفية ارتكابهم جرائم قتل وقعت في المدينة خلال عام 2024، راح ضحيتها كل من أحمد عبد الله القحف، وسالم عبد الله القحف، وحمدي مسعود القحف.

كما ثبت تورط أحد المتهمين في الشروع بقتل عبد الحكيم عبد الله القحف.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على المتهمين الثلاثة عن جرائم القتل، فيما قضت بالسجن المؤبد على المتهم الذي شرع في قتل المجني عليه الرابع.

وفي سياق متصل، حكمت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة أربع سنوات إضافية عن تهمتي حيازة السلاح والذخيرة.