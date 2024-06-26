حكم مباراة يسقط أرضًا جراء تعرضه لضربة شمس

تحت أشعة الشمس الحارقة، جرت مباراة منتخبي كندا والبيرو ضمن إطار مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام فعالياتها في الولايات المتحدة، وجراء ذلك سقط أحد مساعدي حكم الساحة أرضا، مما استدعى إلى إسعافه ونقله خارج الملعب.

وكان مهاجم ليل الفرنسي، جوناثان ديفيد، قاد منتخب بلاده كندا إلى الفوز على البيرو المنقوصة 1-0 الثلاثاء في أجواء شديدة الحرارة في كانساس سيتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى وأنعش آماله في بلوغ الدور ربع النهائي من تلك البطولة العريقة.

ووفقا لصحيفة “ذي أثلتيك” الرياضية، فإن الحكم المساعد، أومبرتو بانجوي، تعرض لضربة شمس وسقط في الملعب خلال شوط المباراة الأول، وسط حرارة وصلت لنحو 38 درجة مئوية ومعدل رطوبة يزيد عن 50 بالمئة.

وكان حارس المرمى الكندي، ماكسيم كريبو، أول من هرع إلى الحكم الغواتيمالي بعد رؤيته للحادث، وذلك قبل أن ينبه الحكم ماريو إسكوبار إلى الأمر.

El árbitro guatemalteco Humberto Panjoj se desvaneció antes de finalizar la primera parte entre las selecciones de Perú vs Canadá que se jugó entre 35 y los 37 grados centígrados en Kansas City. El silbante nacional fue trasladado a un hospital para su evaluación. pic.twitter.com/Q2SBuKdOaI — AntorchaDeportiva (@AntorchaDeporte) June 26, 2024

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للحكم المساعد وذلك قبل وضعه على نقاله وأخذه إلى خارج المعلب. ولم يكمل الحكم بانجوي المباراة بعد أن استبدال بالحكم الرابع الإكوادوري، ريكاردو فابيان بارين كوردوفا.

ولم يتم الكشف عن تطورات الحالة الصحية للحكم بانجوي.

وبالنسبة لغالبية الشوط الأول، كان ما يقرب من ثلثي الملعب مغطى بالظل، في حين كان الحكم المساعد يتمركز في المكان الذي تضربه أشعة الشمس.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نشر بروتوكولات بشأن التعامل مع الحرارة مع عدد من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد حرارة ورطوبة عالية للغاية خلال البطولة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مدافع منتخب الأوروغواي، رونالد أروخو، عن استبداله خلال المباراة ضد منتخب بنما بسبب شعوره بآثار الحرارة والجفاف.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في الشوط الأول خلال فوز أوروغواي 3-1 على ملعب هارد روك في ميامي، الأحد، لكنه لم يظهر في الشوط الثاني.

وقال مدافع برشلونة الإسباني: “انخفض ضغط دمي عندما انتهى الشوط الأول وشعرت بالدوار قليلا وعندما وصلت إلى غرفة تبديل الملابس، قال الطبيب إنني أعاني من الجفاف وبناء على ذلك أتمكن من المشاركة في الشوط الثاني”.