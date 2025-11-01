حكومة ألمانيا منقسمة.. هل ستعود عمليات الترحيل إلى سوريا؟

تصاعدت حدة الخلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن خطط استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا، ما أدى إلى صراع علني بين وزارتي الداخلية والخارجية حول مدى إمكانية تنفيذ هذه الخطط في ظل الأوضاع الحالية داخل سوريا.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية، تصر وزارة الداخلية على المضي في تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي، الذي ينص على أن تبدأ عمليات الترحيل بالمجرمين المدانين من بين اللاجئين السوريين.

في المقابل، يعارض هذا التوجه وزيرة الخارجية يوهانا فاديفول، التي كانت قد زارت مؤخراً إحدى ضواحي دمشق المدمّرة، مؤكدة أنها “لم تشهد دماراً بهذا الحجم من قبل”، مشيرة إلى أن عودة اللاجئين السوريين في الظروف الراهنة “ممكنة في حالات محدودة جداً فقط”، نظراً لتدهور البنية التحتية في البلاد بشكل واسع.

ورغم هذه التحفظات، تؤكد وزارة الداخلية الألمانية أنه يمكن تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن برلين تجري حالياً مفاوضات مع دمشق بشأن اتفاقية تسمح بإجراء عمليات الترحيل.

كما أوضح متحدث باسم الوزارة أن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين استأنفت بالفعل دراسة طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين، خصوصاً الرجال الشباب القادرين على العمل والذين وصلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم.

وفي سياق متصل، كان المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، قد أعلن في أبريل الماضي أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ منذ 13 يناير بتقديم دعم مالي لتشجيع اللاجئين السوريين على المغادرة الطوعية إلى بلادهم.