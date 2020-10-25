حكومة إسرائيل تُصادق على اتفاق التطبيع مع البحرين

صادقت حكومة الكيان الإسرائيلي، اليوم الأحد، على اتفاق التطبيع مع البحرين، لينتقل بذلك إلى الكنيست “البرلمان” لإقراره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.



ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن صحيفة “معاريف” قولها، إن الحكومة صادقت على “اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية وصداقة بين إسرائيل ومملكة البحرين” الذي جرى توقيعه في المنامة الأسبوع الماضي.

هذا ومن المقرر أن يعود الاتفاق بعد إقراره في الكنيست إلى الحكومة مجددا للمصادقة عليه.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، توقعيها إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، قالت الخارجية الإسرائيلية حينها: “لحظات تاريخية الآن بالمنامة، التوقيع على الإعلان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين”.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بشكل نهائي على اتفاق التطبيع الموقع منتصف سبتمبر الماضي مع الإمارات، وذلك بعد تمريره في الكنيست، ليصبح ساري المفعول.

وفي 15 أكتوبر الجاري صادق الكنيست على اتفاق التطبيع بين مع الإمارات، بعد تصديق الحكومة عليه بشكل أولي.

وذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ 80 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح الاتفاق، بينما عارضه 13 نائبا (النواب العرب) فيما امتنع عدد آخر من النواب عن التصويت.

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.