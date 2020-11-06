حكومة «الثني» ترفض الالتزام بأي اتفاقية أمنية مع مصر ما لم تكن طرفا فيها

أعلن وزير الداخلية في حكومة “الثني” إبراهيم بوشناف أن الوزارة لن تلتزم بأية اتفاقات أمنية مع الجانب المصري ما لم تكن الحكومة الليبية طرفا فيها.

وجاء إعلان المستشار إبراهيم بوشناف عقب زيارة أجراها وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا للقاهرة وأفصح فيها عن اتفاقيات أمنية بين البلدين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، فقد خاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة “الثني” عبدالهادي الحويج، نظيره المصري سامح شكري، ناقلا له فحوى كتاب وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وتضمن الكتاب إشارة بوشناف إلى أمله في تفهم الحكومة المصرية أن المنافذ البرية بين البلدين خاضعة لسيطرة حكومة “الثني”، وفق قوله.

وأكد الكتاب، أن وزارة الداخلية في “حكومة الثني” لن تتحمل أية مسؤولية أمنية ما لم تكن طرفا فيها باعتبارها الجهة المسؤولة عن المنافذ بين البلدين، وفقاً لنص الكتاب.

يُشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أجرى خلال اليومين الماضيين زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية بناء على دعوة موجهة من السلطات المصرية، والتقى خلالها بالمسؤولين المصريين.