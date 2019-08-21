«حكومة الثني» تُخطّط لإنشاء مدينة طبيَّة متكاملة في طرابلس

كشف رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني عن إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس، وذلك استجابة لمقترح تقدم به عدد 72 نائباً من السادة أعضاء مجلس النواب.

حيث أعطى الثني شارة البدء بالإجراءات والدراسات لمحورة وإنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه على مساحة عشرة هكتارات في منطقة الدريبي لكي يصبح مدينة طبية متكاملة.

كما أكد أن هذه الإجراءات تترافق مع خطط توطين وتدويل الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدل من الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج بدون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة.

هذا وقرر الثني إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي في منطقة قصر الحاج ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة ومن نالوت إلى غريان.