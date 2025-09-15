حكومة الجزائر الجديدة.. وجوه بارزة وسط تحديات اقتصادية وسياسية

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تعيين سيفي غريب وزيرًا أولًا بالإنابة (رئيسًا لمجلس الوزراء)، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تأتي ضمن تغييرات حكومية أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدف تعزيز العمل التنفيذي ومواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي

وجاء قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجراء تعديل وزاري واسع في حكومة البلاد، وسط تحديات سياسية واقتصادية وإقليمية يمر بها البلد، مع التركيز على تعزيز الكفاءة وتفعيل الإصلاحات.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية الجديدة التي صدرت عن الرئاسة:

التشكيلة الكاملة للحكومة الجزائرية الجديدة

سيفي غريب : وزير أول بالإنابة (رئيس مجلس الوزراء)

: وزير أول بالإنابة (رئيس مجلس الوزراء) أحمد عطاف : وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

: وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السعيد شنقريحة : وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي محمد عرقاب : وزير دولة، وزير المحروقات والمناجم

: وزير دولة، وزير المحروقات والمناجم إبراهيم مراد : وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية

: وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية سعيد سعيود : وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل

: وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لطفي بوجمعة : وزير العدل، حافظ الأختام

: وزير العدل، حافظ الأختام عبد الكريم بو الزرد : وزير المالية

: وزير المالية كمال بداري : وزير التعليم العالي والبحث العلمي

: وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد صغير سعداوي : وزير التربية الوطنية

: وزير التربية الوطنية محمد الصديق آيت مسعودان : وزير الصحة

: وزير الصحة عبد المالك تاشريفت : وزير المجاهدين وذوي الحقوق

: وزير المجاهدين وذوي الحقوق يحيى بشير : وزير الصناعة

: وزير الصناعة وسيم قويدري : وزير الصناعة الصيدلانية

: وزير الصناعة الصيدلانية ياسين المهدي وليد : وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

: وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مراد عجال : وزير الطاقة والطاقات المتجددة

: وزير الطاقة والطاقات المتجددة كمال رزيق : وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات أمال عبد اللطيف : وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

: وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية محمد طارق بلعريبي : وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

: وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف

: وزير الشؤون الدينية والأوقاف مليكة بن دودة : وزيرة الثقافة والفنون

: وزيرة الثقافة والفنون مصطفى حيداوي : وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب

: وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب سيد علي زروقي : وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نور الدين واضح : وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

: وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة زهير بوعمامة : وزير الاتصال

: وزير الاتصال نسيمة أرحاب : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين

: وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عبد القادر جلاوي : وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

: وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية طه دربال : وزير الري

: وزير الري عبد الحق سايحي : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حورية مداحي : وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية صورية مولوجي : وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو : وزيرة البيئة وجودة الحياة

: وزيرة البيئة وجودة الحياة وليد صادي : وزير الرياضة

: وزير الرياضة نجيبة جيلالي : وزيرة العلاقات مع البرلمان

: وزيرة العلاقات مع البرلمان محمد عبد النور رابحي : وزير ووالي ولاية الجزائر

: وزير ووالي ولاية الجزائر سفيان شايب : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج بختة سلمة منصوري : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية

: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية كريمة بكير : كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم

: كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم يحيى بوخاري: الأمين العام للحكومة

معالم مهمة في التشكيلة الجديدة

تعيين سيفي غريب وزيرًا أولًا بالإنابة يعكس رغبة الرئيس تبون في تعزيز دور الحكومة في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.

يعكس رغبة الرئيس تبون في تعزيز دور الحكومة في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات. استمرار السعيد شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش، ما يؤكد ثبات المؤسسة العسكرية كدعامة رئيسية في المشهد السياسي والأمني.

في منصب رئيس أركان الجيش، ما يؤكد ثبات المؤسسة العسكرية كدعامة رئيسية في المشهد السياسي والأمني. وجود أسماء بارزة في قطاعات حيوية مثل المالية، الداخلية، الطاقة، والصحة، وهو ما يبرز التركيز على معالجة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

زيادة تمثيل المرأة في الحكومة عبر عدة حقائب وزارية مهمة، مثل التضامن الوطني، البيئة، الثقافة، والتكوين المهني، في مؤشر على تعزيز دور المرأة في القيادة السياسية.

السياق والتحديات

تأتي هذه الحكومة في وقت يواجه فيه الجزائر تحديات داخلية وخارجية متعددة، من بينها:

ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع الاقتصاد الوطني.

مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في ظل تقلبات الساحة المغاربية والتوترات الأمنية.

التعامل مع تطلعات الشباب والحاجة إلى فرص عمل وتنمية مستدامة.

مواجهة تحديات صحية وتعزيز الخدمات الطبية في ضوء الأزمات الصحية العالمية.