حكومة «الدبيبة» تُعلن عزمها تشكيل لجنة لدعم تنفيذ إجراء الانتخابات في يونيو

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عزمها تشكيل لجنة لدعم تنفيذ خطة أعلنها رئيسها عبد الحميد الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ الانتخابات مع شخصيات سياسية، والذي يهدف إلى متابعة استعدادات الحكومة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة فإنّ اللجنة تهدف إطلاق حوار سياسي وطني يتولى مناقشة مسودة قانون الانتخابات المعدة من الفريق الفني المكلف من اللجنة الوزارية، وأخذ الملاحظات عليها قبل تقديمها لجهات الاختصاص.

وقال رئيس اللجنة الوزارية، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إنّ حكومته تسعى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية مع النخب الوطنية المؤمنة بتنفيذ الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح اللافي أنّ عمل اللجنة يتركز في التواصل مع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الانتخابات، لضمان تنفيذها في موعدها، وتشكيل حزام سياسي واسع يضم كل الأطراف المؤمنة بمسار الانتخابات كحل للأزمة الليبية.