حكومة الوحدة الوطنية تبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الأحد، ضم عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا، بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.
كما أكد الدبيبة أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر، وفق قوله.
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