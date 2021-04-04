حكومة الوحدة الوطنية تبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم الأحد، ضم عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا، بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما أكد الدبيبة أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر، وفق قوله.