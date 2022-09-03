حكومة الوحدة الوطنية تبحث تجهيزات مؤتمر دولي حول ليبيا ببرلين

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

وناقش الجانبان المستجدات الأخيرة؛ لتجهيز للاجتماع الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية ⁧‫برلين‬⁩ في سبتمبر الجاري بمشاركة دولية.

وأكدت الوزيرة على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولاً إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه، في أقرب وقت ممكن، مشددة على رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقوض عمل الحكومة؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات.

من جانبه أعرب السفير عن رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحاً أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.