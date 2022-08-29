حكومة الوحدة الوطنية تبحث تعزيز التعاون الصحي مع بنغلاديش

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مع سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التعاون الدولي عزّام القمودي، عددًا من الملفات الهامة، أبرزها، الاستفادة من خبرات العناصر الطبية والطبية المساعدة البنغلاديشية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بمناطق ومدن الجنوب، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين.

من جانبه أبدى السفير استعداد بلاده للتعاون في مجال الصناعات الدوائية، عن طريق الشركات الدولية المصنعة التي تتخد من دولة بنغلادش مقرًا رئيسيًا لها بسبب رخص العمالة.

هذا وأعرب وزير الصحة عن ترحيبه بهذا التعاون، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون في المجال الصحي.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة، لزيارة المصانع المختصة بالصناعات الدوائية في دولة بنغلادش، وعقد اجتماعات مع مسؤولي الصحة لبحث التعاون وتبادل الخبرات بين الدولتين.