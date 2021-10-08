حكومة الوحدة الوطنية تبحث عودة المُهجرين في تونس

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوخزام، بمهمة عمل رسمية لبحث ملف المهجرين بجمهورية تونس، وحل المشاكل بشكل عاجل، والعمل على عودتهم لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

والتقى الوزير بالقائم بأعمال السفارة الليبية وموظفي مكتب شؤون المهجرين بالسفارة، والملحق القانوني، للنقاش حول أوضاع المهجرين بجمهورية تونس، وللاطلاع على آخر الإحصائيات والبيانات.

كما تم الاتفاق على الالتقاء بمجموعة من المهجرين اليوم الجمعة، للاستماع لهم بشكل مباشر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة بحل مشاكلهم وتسهيل عودتهم لأرض الوطن.

هذا وثمن الوزير دور السفارة والجهود التي بذلتها في خدمة هذه الشريحة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.