حكومة الوحدة الوطنية تدعو إلى العودة للحوار في السودان

دعت حكومة الوحدة الوطنية، السبت، كافة الأطراف السوادنية إلى العودة للحوار.

جاء ذلك في بيان لوزراة الخارجيـة والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، قالت فيه إنها تتابع الأحداث المؤسفة التي تعيشها العاصمة السودانية الخرطوم، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة داخلها.

وناشدت الوزارة كافة الأطراف السودانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين ونبذ النزاع والعودة إلى الحوار دفاعا عن السودان وتغليبا لمصالح الشعب السوداني وتجنيبه خطر الموت والدمار.

واندلعت صباح السبت، اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تشكيل فريق يتولى متابعة أوضاع الجالية الليبية في السودان نتيجة الاشتباكات وتنسيق الجهود في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

ودعت وزارة الخارجية أبناء الجالية الليبية بالخرطوم وكافة المناطق إلى توخي الحذر واتباع تعليمات مؤسسات الحماية والإغاثة للتعامل مع تداعيات الاشتباكات

وشددت وزارة الخارجية على أفراد الجالية الليبية التواصل مع أرقام الطوارئ التي وجهتها السفارة الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبها دعت السفارة الليبية في السودان الجالية الليبية إلى توخي الحذر على خلفية الاشتباكات التي تشهدتها البلاد، وخصصت أرقام للطوارئ للتواصل معها:

00249900914750 واتساب

00249115775599

00249117815373

00218910638339 واتساب

00218925254113 واتساب