حكومة الوحدة الوطنية ترسل مساعدات لأهالي غزة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، إرسال شحنة مساعدات إلى أهالي غزة ،تحت إشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على <فسيبوك> أن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد دبيبة” كمانشرت الحكومة صورا تظهرا جانبا من المساعدات المقدمة والتي تحتوي على مواد إعاشة وإغاثةمتكاملة إلى مطار العريش في مصر .

يشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع ألاف من القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة قطاع غزة.