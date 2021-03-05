حكومة الوحدة الوطنية تكشف عن الآلية العامة ومعايير التشكيل

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن الآلية العامة ومعايير تشكيل الحكومة.

وأفاد المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرًا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وسيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بحسب المكتب الإعلامي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية) والتي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.

انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرًا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الجمعة، ٥ مارس ٢٠٢١