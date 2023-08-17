حكومة الوحدة الوطنية تنفي تأجير ميناء الخمس

عقد وزراء المواصلات والحكم المحلي والتربية والتعليم والإسكان والتعمير والرياضة والثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع المجلس البلدي الخمس وأعيان ووجهاء المدينة.

ويأتي الاجتماع بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لبحث أوضاع ميناء الخمس البحري ومشروعات البنية التحتية في المدينة، بحسب ما أفادت مصنة “حكومتنا”.

وبحث الاجتماع احتياجات القطاعات بالمدينة، وسبل توفير حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذها.

كما حضر رئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير عام جهاز جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس أركان القوات البحرية، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ووكيلي وزارتي الداخلية والصحة لشؤون المديريات والشؤون الفنية.

في غضون ذلك، نفت حكومة الوحدة الوطنية، تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية.

جاء ذلك في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، من داخل ميناء الخمس البحري.

تصريح صحفي للناطق باسم مجلس الوزراء ورئيسه "محمد حمودة" رفقة رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، رداً على الشائعات المتداولة حول ميناء الخمس البحري و قاعدة الخمس البحرية pic.twitter.com/T6cxXqMOCh — عين ليبيا (@EanLibya) August 17, 2023