حكومة الوحدة الوطنية تُدين سماح السلطات السويدية تدنيس القرآن الكريم

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية رفضها سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

وزارة الخارجية وفي بيان لها، وصفت استمرار تدنيس نسخ من المصحف الشريف بجريمة الكراهية والاستهداف المتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال “المشينة”، والوقوف بشكل موحد ضد تنامي التيارات المتطرفة.

وأدانت وزارة الخارجية اقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وأنه يجب ضبط النفس.