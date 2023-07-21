حكومة الوحدة الوطنية تُدين سماح السلطات السويدية تدنيس القرآن الكريم

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 21 يوليو 2023 - 19:00 | آخر تحديث: 21 يوليو 2023 - 18:51 نُشر: الجمعة، 21 يوليو 2023 - 19:00
ليبيا
AFP
شخص يمسك بنسخة من القرآن عند مسجد ستوكهولم خلال الاحتجاج

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية رفضها سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من القرآن الكريم. 

وزارة الخارجية وفي بيان لها، وصفت استمرار تدنيس نسخ من المصحف الشريف بجريمة الكراهية والاستهداف المتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال “المشينة”، والوقوف بشكل موحد ضد تنامي التيارات المتطرفة.

وأدانت وزارة الخارجية اقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وأنه يجب ضبط النفس.

آخر تحديث: 21 يوليو 2023 - 18:51
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