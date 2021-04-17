حكومة الوحدة الوطنية تُرحب بقرار مجلس الأمن

رحبت حكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الأمن الدولي، الصادر بالإجماع أمس الجمعة، حول ليبيا.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة، اليوم السبت، بشأن الترحيب بقرار مجلس الأمن وتأكيد الحكومة على الالتزام بما جاء فيه.

وأكد البيان على التزام حكومة الوحدة الوطنية بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، والالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عانى ويلات الحروب، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، بحسب البيان.

كما رحبت الحكومة بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.

وطمأنت حكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي بأنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، على حد وصف الحكومة.