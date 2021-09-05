حكومة الوحدة الوطنية تُطلق مبادرة دعم الزواج

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مبادرته لدعم الزواج في مؤتمر صحفي عُقِد بقاعة المؤتمرات الصحفية بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وبذلك يُشرع فعليًا تلقي طلبات الشباب للحصول على هذا الدعم إلكترونيًا عبر تطبيق وموقع حكومتنا، والذي تُقدر قيمته بـ40 ألف دينار للزوجين بواقع 20 ألف لكل منهم.

وشارك بالمؤتمر الصحفي وزير الشباب فتح الله الزني، ومدير صندوق دعم الزواج، كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة بدء العمل في مبادرة دعم الزواج.

وفي بيان تحت عنوان “عودة الحياة… عبر فرحة الشباب”، أفادت وزارة الشباب بالبدء العملي بترجمة توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمختلف مدن وقرى وأرياف الوطن تعميما لمظاهر الفرح والسعادة في كل ربوع البلد.

وأشار البيان إلى أن “هذا المشروع يعكس في فكرته معاني الوحدة والتماسك والترابط والسعادة معاً ويجسد فرحة ممتدة لأبناء ليبيا حيث أصبحت مبادرة دعم الزواج اليوم إطار عمل إستراتيجي ضمن رؤية تنموية رئيسية لوزارة الشباب باعتبار هذه المنحة الكريمة تُعد واجباً وطنياً ومجتمعياً وتنموياً لا بد أن نؤديه بكل أمانة ومسؤولية في إطار نهج التنمية المستدامة الذي تتبعه حكومتنا من أجل سعادة ورفاهية شباب ليبيا”.

ونوهت الوزارة بأن لديها آلية من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تُحقق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة والسعادة وتُعزز جودة خدمة أفضل لشبابنا وشاباتنا وتضمن وصولا استباقيا للمستفيدين من خدمات الصندوق وذلك في إطار دعم تحقيق تماسك وتلاحم المجتمع إضافة إلى تلبية تطلعات كل الشباب في بناء أسر مترابطة سعيدة إن شاء الله، بحسب البيان.

وذكر البيان أن هذه المبادرة تعد نهجاً وطنياً مستداماً تحرص الوزارة على ترسيخه وتأكيده انطلاقا من دورها في مجال تنمية المجتمع على أسس سليمة بما يُمهّد الطريق لبناء أسرة ليبية مستقرة قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات مع الحرص على تسهيل وتشجيع زواج الشباب، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة التي تقوم على أساس تعزيز مكانة شبابنا وتقوية أواصر النسيج المجتمعي وتأكيد تلاحمه فضلا عن دعم طموح الشباب والشابات في تكوين أسر مستقرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم وعن ذويهم.