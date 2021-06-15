حكومة الوحدة الوطنية تُقرر حل المؤسسة الليبية للإعلام

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، قراراً بحل المؤسسة الليبية للإعلام برئاسة محمد بعيو.

وبموجب القرار رقم 16 لسنة 2021م، يُلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً رقم 597 لسنة 2020م، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونص القرار على حصر الأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسة وينقل تبعية القنوات التي كانت تديرها إلى مجلس الوزراء وبعض الوزارات في الحكومة.

ويأتي حل المؤسسة الليبية للإعلام، بعد يوم من زيارة نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح، لمقر المؤسسة التي ذكرت بأن رمضان نقل تحيات واهتمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإعلام العام، المملوك للدولة الليبية.