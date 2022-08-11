حكومة الوحدة الوطنية تُناقش التسعيرة الطبية الموحدة

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، خلال اجتماع مع اتحاد المصحات الليبي بديوان الوزارة اليوم الخميس، التسعيرة الطبية الموحدة بالمصحات الخاصة.

واستمع أبوجناح خلال الاجتماع لكلمات الحضور من الاتحاد والمشاكل التي تواجههم وتعليقاتهم حول التسعيرة الموحدة، حيث أكد حرص الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية على تقديم كامل الدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر أبوجناح تعليماته بإيقاف القرار إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسة التسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بناء على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة.