حكومة الوحدة الوطنية تُناقش المشاكل التي تواجه شركات الخدمات العامة بمختلف المدن

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن الليبية، المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، استعراض جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل الشركات لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين.

ورحب الرئيس بحضور رؤساء مجالس الشركات في اجتماع موحد ضم 23 شركة لأول مرة منذ سنوات طويلة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وشدّد الدبيبة خلال اللقاء، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بإلإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق، مشيدًا بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال ومؤكدًا على ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.