حكومة الوحدة الوطنية تُناقش ملف الجنسية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة.

والتقى بعد ذلك رئيس الحكومة، بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

وطمأن رئيس الحكومة موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن تتم عن طريق الإدارة المحلية.